Pietro Fausto Lorini è mancato ieri, martedì, dopo una vita trascorsa sulle due ruote e ad aggiustarle per i concittadini. A Chiari, infatti, era per tutti Piero “delle bici”.

Addio a Piero “delle bici”, il clarense si è spento a 73 anni

Lorini, cliclista dei tempi che furono, aveva il suo negozietto in via Isidoro Clario. Era lo storico meccanico delle biciclette di Chiari e in questo modo aveva continuato a coltivare la passione per le due ruote. Serio nel suo lavoro, era sempre buono come il pane e cercava sempre di aggiustare le biciclette ai clarensi senza chiedere nulla in cambio.

Ha lasciato la moglie Giuliana, i figli Angela con Giulio, Ottavio con Roberta e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati dopodomani (venerdì) alle 10 nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Chiari partendo dalla casa del commiato Mombelli in via Rudiano.