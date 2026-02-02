Addio a Mario Brunelli, per 20 anni ha guidato l’Avis di Verolavecchia

E’ scomparso venerdì 30 gennaio 2026 all’età di 81 anni Mario Domenico Brunelli, autotrasportatore, e presidente onorario della sezione Avis di Verolavecchia.

Mario Domenico Brunelli

Oggi, lunedì 2 febbraio, la parrocchiale del paese era gremita: tutta la comunità ha voluto porgere l’ultimo saluto a Mario. Tutti lo conoscevano, conoscevano il suo entusiasmo e la sua dedizione alla locale sezione Avis che aveva guidato per ben 20 anni, dal 1988 al 2008. Ora rivestiva la carica di presidente onorario e consigliere: ogni domenica mattina, fino a quando ha potuto, lo si poteva trovare nella sede Avis, per aprire la sezione e accoglie soci e simpatizzanti. Vulcanico, esuberante era un leader nato capace di coinvolgere e appassionare le persone, tante erano le iniziative a cui aveva dato vita per la nota associazione dalle feste alle gite a cavallo passando per l’albero di Natale a Villa Montini, le idee non gli sono mai mancate. Di professione autotrasportatore, ha sempre svolto il suo lavoro con impegno tanto da meritarsi il titolo di Cavaliere del lavoro.

Il rito funebre

Oggi non sono mancati i labari dell’Avis e una profonda omelia da parte del parroco don Tiberio Cantaboni.

“Ha messo un grande impegno nell’associazione, un impegno che lo ha visto più volte responsabile in cui si si è trovato a dover promuovere tanto bene e tanta perseveranza, perché a volte nella vita è facile pretendere che le cose ci siano, invece mettersi perché le cose ci siano è diverso: nel bene, nel male, nella critica hanno continuato a lavorare. E’ necessario avere una grande sensibilità per il bene dell’altro, questo non è mai scontato”.

Il rito non poteva che concludersi con la preghiera dell’avisino.