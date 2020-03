Addio a Maria Regina Facchini, prima vittima del virus a Brandico

Brandico piange la prima vittima del Coronavirus, l’82enne Maria Regina Facchini.

L’addio

A dare l’annuncio del decesso è stata una comunicazione del Comune di Brandico, colpita al cuore dal primo decesso da Covid-19. “Cara zia, che la terra ti sia lieve”, ha scritto il sindaco Fabio Pensa.

Regina era una donna nota e amata da tutta la comunità. La sua incrollabile energia la rendeva una vera e propria icona. In mattinata, sui social, sono piovuti i post in ricordo della donna, ricordata come una presenza fissa in ogni occasione pubblica, per le strade, nei luoghi della socialità. Sarà motivo di dolore, per i brandichesi, non poterle rendere omaggio come si deve.

