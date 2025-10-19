È scomparso a 76 anni Luigino Manessi, figura amatissima di Cazzago San Martino e della Franciacorta, uomo di cultura, di passione e di territorio. Con il suo sorriso gentile e la curiosità sempre viva, ha saputo trasmettere a chiunque lo incontrasse l’amore profondo per la sua terra, per la sua storia e per la sua gente.

Addio a Luigino Manessi, la Franciacorta perde uno dei suoi custodi

Da anni impegnato come consigliere della Proloco di Cazzago San Martino, voce attiva di Franciacorta in fiore, Luigino è stato tra i promotori più convinti del recupero dell’Antica Pieve di San Bartolomeo. Con instancabile dedizione, aveva spronato amministratori, studiosi e volontari a riscoprire le origini della Franciacorta, partecipando alle ricerche archeologiche e seguendo con attenzione ogni passo verso la valorizzazione di questo importante patrimonio storico. Chi lo ha conosciuto sa quanto fosse capace di unire competenza e passione, sempre animato da un profondo senso di comunità e da una visione chiara: far conoscere e amare la propria terra.

Il suo impegno andava ben oltre i confini del paese. Collaborava con associazioni e gruppi culturali del territorio, tra cui gli Operatori Turistici Clusanesi e il team di Terra Mia Bresciana, con cui aveva condiviso reportage, articoli, fotografie e numerosi progetti di promozione locale. “Con lui abbiamo vissuto momenti indimenticabili” – ricordano Flavia, Milla e Beppe Prandelli – “la Franciacorta perde un grande uomo, un amico vero”.

“Proseguiremo lungo la strada che ci ha tracciato”

Luigino lascia la moglie Luisa, le figlie Chiara e Cristina e tutti i familiari che oggi ne piangono la perdita. Il suo ricordo resta però vivo non solo nella sua famiglia, ma anche in quanti hanno condiviso con lui anni di lavoro, amicizia e sogni per la Franciacorta.

“Il nostro impegno ora è quello di proseguire la strada che Luigino ci ha tracciato”, hanno dichiarato il presidente Piero Gatti e i membri della Proloco. Una promessa che racchiude il senso più autentico dell’eredità che Luigino lascia: un invito a continuare a custodire e valorizzare la memoria e la bellezza di questa terra, la Franciaciorta, che tanto amava.

I funerali

I funerali di Luigino Manessi si terranno lunedì 20 ottobre, alle 14.30, nella Chiesa Parrocchiale di Bornato, partendo alle 14.15 dalla casa del Commiato “La Franciacorta” di Passirano. La veglia di preghiera sarà celebrata stasera, domenica 19 ottobre, alle ore 18.30.