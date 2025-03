Addio a Lorenzo, scomparso a soli 13 anni.

Una tragedia, una giovanissima vita spezzata davvero troppo presto: Lorenzo Bertocchi si è spento a soli 13 anni, stroncato in pochi mesi da una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Il 13enne è spirato nella serata di sabato 8 marzo 2025 all'ospedale Gaslini di Genova dove era ricoverato. Ancora non si conosce la data dei funerali.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una ragazzo davvero bravo sia a scuola così come nello sport. Tra le sue passioni vi era infatti anche l'atletica.Era infatti parte dell'Atletica Rezzato che così lo ha ricordato sui social:

Il cordoglio