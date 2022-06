Aveva 70 anni e da tempo conviveva con una malattia. Per decenni è stata titolare di una nota boutique di moda in centro.

Addio a Liliana Pozzali: Travagliato piange l'iconica commerciante

Elegante, originale, semplicemente iconica: con questi tre aggettivi si potrebbe descrivere Liliana Pozzali, storica commerciante di Travagliato che si è spenta nelle scorse ore all'età di 70 anni.

In paese tutti sapevano della sua salute cagionevole: nonostante lo mascherasse dietro l'immancabile sorriso e l'impeccabile portamento, da anni era affetta da un cancro che, alla fine, se l'è portata via.

Per molti anni è stata la titolare del negozio "Valentina" sotto i portici di via Marconi; negli ultimi tempi, fino al 2018, ha condiviso questi ambienti con il figlio Davide Turcati, stylist noto in tutta Italia soprattutto per le sue collaborazioni con celebri musicisti.

Pozzali è stata una colonna di Travagliato e la comunità è stata fortemente colpita dalla sua scomparsa.

Conosciuta da tutti come "Lilli" o "Valentina" (la personalità del brand che aveva creato era così forte che si fondeva con la stessa fondatrice), ha avuto modo negli ultimi cinquant'anni di trasmettere la sua passione per la moda e lo stile a centinaia di persone.

Amiche, clienti, concittadini: davvero in tanti a esprimere messaggi di cordoglio in queste ore.

E la cittadella si stringe così al lutto della famiglia.