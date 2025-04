Addio a Graziano Fiorita, il fisioterapista del Lecce si trovava in ritiro a Coccaglio.

A Coccaglio, addio a Graziano Fiorita

Tragedia oggi (giovedì 24 aprile 2025), morto improvvisamente il fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 10.20 in via Vittorio Emanuele a Coccaglio dove la squadra si trovava in preparazione della trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. Si è trattato di un malore improvviso: i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri.

Padre di quattro figli

Graziano Fiorita, 47 anni, massofisioterapista - osteopata lascia la moglie e quattro figli. A seguito del triste evento il match della 34esima giornata di Serie A tra i nerazzurri e giallorossi in programma domani (venerdì 25 aprile 2025 alle 20.45) verrà rinviato. Squadra e staff sono rientrati a casa.

Il cordoglio