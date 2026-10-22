Addio a Giovanni Platto, fu presidente del Collegio dei geometri bresciani.

Si è spento ieri (mercoledì 21 ottobre 2026) all’età di 92 anni Giovanni Platto, presidente del Collegio dei geometri bresciani dal 2008 al 2021. Nel corso del suo impegno ha saputo divenire un’importante figura di riferimento per numerosi professionisti. A ricordarlo il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Brescia.

“Figura di grande autorevolezza nel panorama professionale bresciano, Giovanni Platto ha dedicato gran parte della propria vita all’impegno istituzionale e alla rappresentanza della categoria, lasciando un’eredità umana e professionale di straordinario valore – hanno ricordato -. Per lunghissimi anni componente del Consiglio Direttivo, ha accompagnato intere generazioni di professionisti, vivendo da protagonista le trasformazioni della nostra professione e contribuendo, con determinazione e lungimiranza, a costruirne il futuro. Con il suo spessore umano e intellettuale, la sua autorevolezza e la sua straordinaria capacità di interpretare il ruolo istituzionale, Giovanni ha contribuito a scrivere la storia del nostro Collegio, del quale è stato per tanti anni una guida, un riferimento sicuro e, per molti, quasi una figura paterna”.

“Sempre disponibile all’ascolto e al confronto, ha saputo rappresentare la categoria con passione, competenza e profondo senso delle istituzioni, conquistando la stima e il rispetto dei professionisti e degli enti di tutta la provincia.

Tra le tante battaglie che ha sostenuto, quella per il riconoscimento e la crescita della formazione universitaria del geometra occupa un posto speciale: un percorso nel quale ha creduto con convinzione e che, anche grazie al suo impegno, ha trovato concreta realizzazione presso l’Ateneo bresciano.

Oggi il Collegio perde una figura che ha segnato profondamente la propria storia. Restano il suo esempio, i valori che ha trasmesso e il segno indelebile del suo lavoro, custodito nelle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui”.

“Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutta la comunità dei geometri bresciani si stringono con sincero affetto attorno alla famiglia, e in particolare ai figli Alessandra e Federico, condividendone il dolore. Grazie di tutto, Presidente”.