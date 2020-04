Addio a Giovanni Buizza, percussionista del Corpo bandistico di Ospitaletto. È mancato sabato, 4 aprile: aveva 80 anni.

Addio a Giovanni Buizza, percussionista del Corpo bandistico di Ospitaletto

Altro lutto nel mondo dell’associazionismo ospitalettese.

Il fine settimana ha lasciato uno strascico di tristezza con la perdita Giovanni Buizza.

È mancato sabato a 80 anni lo storico percussionista del Corpo bandistico di Ospitaletto, nonché uno tra i primi musicisti che ha partecipato alla fondazione del gruppo.

È stato anche consigliere e grande sostenitore dell’attività bandistica.

“Un caro amico di sempre, sempre pronto a mettersi in prima fila per il bene della banda” così lo hanno voluto ricordare affettuosamente gli altri musicisti.

Lascia l’amata famiglia con la moglie Giuseppina Viviani, le figlie Maria Rita, Barbara con Omar e i nipoti a cui era legatissimo.

“Lui che prima dei concerti con la banda lo vedevi che girava per casa tutto elegante con la grancassa in veranda che lo aspettava – ha scritto la nipote Aurora in una commovente lettera – Lui che amo tanto e continuerò a ricordare così, quando voleva farci ridere tutti”.

