Addio a Gino Martinelli, volontario dal cuore grande

Verolanuova piange Luigi Martinelli, per tutti Gino, storico volontario e presidente onorario dell'Avis.

Addio a Gino Martinelli

Verolanuova piange Luigi Martinelli, per tutti Gino, scomparso a 87 anni. Una grande perdita per il paese, per quello che ha rappresentato Gino, volontario sempre pronto a dare una mano e persona di grande cuore e umanità. Storico presidente onorario dell'Avis di Verolanuova, si prodigava però per dare una mano anche alle altre realtà del territorio e non si tirava mai indietro. Dove c'era da fare del bene, lui c'era.

Gino lascia moglie Annamaria, i figli Tiziano, Roberto con Liliana, la sorella Anna, cognati, nipoti e tutti i parenti, ma lascia anche un vuoto in tutta la comunità.

I funerali avranno luogo lunedì 26 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Verolanuova. Claudio Canini