Si è spento all’età di 88 anni Giacomo Valenti, ex professore di ginnastica e pioniere del Basket a Manerbio. Una notiza che ha sconvolto tutta la comunità, che ora ricorda con affetto un uomo che con pazienza, spronando sempre a dare il meglio, ha educato e cresciuto generazioni di ragazzi.

Addio a Giacomo Valenti, pioniere del Basket a Manerbio

Ex professore di ginnastica alla scuola media Zammarchi di Manerbio, Valenti è stato un grandissimo appassionato di pallacanestro. Sotto la spinta dell’allora curato dell’oratorio, don Graziano, aveva portato i basket a Manerbio. Tra un palleggio e un tiro iniziati quasi per gioco, si passò, grazie alla professionalità dell’insegnante, a livelli agonistici. Valenti ha dato vita, nel 1965, alla «Virtus Manerbio Basket», società in cui ricopriva la carica di consigliere e allenatore e che ha lasciato nel 2010, dopo 45 anni sul parquet. Un ritiro avvenuto con pochissimi rimpianti e molte soddisfazioni come quella di aver scoperto e fatto crescere veri talenti.

Il ricordo della società

“Vogliamo ricordare con infinita riconoscenza il professor Giacomo Valenti che oggi ci ha lasciato”, hanno fatto sapere dal Manerio Basket, ricordando il loro promotore.

“È stato il pioniere del basket a Manerbio e non solo, e con lui migliaia di studenti e ragazzi si sono appassionati a questo sport. È sempre stato una guida sicura, non un semplice allenatore ma soprattutto un educatore per i ragazzi che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Le nostre più sentite condoglianze a nome della nostra Società e del basket di Manerbio alla famiglia. Buon viaggio professore”

I funerali

Sono tantissimi i messaggi di condoglianze e di affetto arrivati alla famiglia un queste ore, testimoni del segno che Valenti ha saputo lasciare nei giovani che un tempo sono passati sotto la sua ala. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di via Michelangelo 15. I funerali, invece, verranno celebrati venerdì 14 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Manerbio.