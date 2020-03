Addio a Franco Scaramuzza: negli Anni ’70 aveva fondato la Pasticceria San Marco a Ospitaletto. Da piccola realtà artigianale, si era trasformata in un punto di riferimento.

Si è spento domenica, 22 marzo, all’età di 70 anni. Francesco (Franco) Scaramuzza è stato uno dei bottegai storici a Ospitaletto.

All’inizio degli Anni Settanta aveva aperto la Pasticceria San Marco, in via Brescia: un’assoluta novità per il paese, che prima di allora non aveva alcuna pasticceria tra le sue vie.

Situata da sempre al civico 10, l’attività inaugurata da Scaramuzza si è trasformata da laboratorio artigianale a locale in cui ritrovarsi per fare colazione e scambiare quattro chiacchiere in centro storico, allietati dai dolci sapori delle creazioni appena sfornate.

I pasticcini e le torte con la crema, infatti, sono diventate ben presto la sua firma. Tutti in zona avevano cominciato ad apprezzare bigné, veneziane e Saint Honore: un’arte, la sua, tramandata poi di generazione in generazione.

Scaramuzza, negli anni, ha coinvolto la moglie Giancarla e la figlia Katia, fino a passare il testimone all’ex dipendente Luca, che ha sempre tenuto in auge il locale.

L’intera comunità ospitalettese lo ricorda con il sorriso. Certamente per le prelibatezze sfornate in oltre 30 anni, ma soprattutto per la sua indole positiva e personalità scherzosa.

