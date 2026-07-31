Addio a Franco Baresi: lutto nel mondo del calcio, era nato a Travagliato.

Lutto: addio a Franco Baresi

Si è spento all’età di 66 anni dopo una malattia, era nato a Travagliato: purtroppo la notizia è giunta questa mattina (venerdì 31 luglio 2026) dopo quella falsa circolata nei giorni scorsi e prontamente smentita da parte del Milan.

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi – queste le parole con le quali è stata annunciata la sua scomparsa – . Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

Più volte era stato ospite in Franciacorta, agli eventi organizzati dai vari circoli rossoneri: in particolare ad Adro il Milan club è intitolato proprio a Franco Baresi.

Lutto cittadino

A Travagliato, dove era nato 66 anni fa, sarà proclamato il lutto cittadino da domenica 2 a martedì 4 agosto 2026. Questo il sentito ricordo da parte del comune:

“A Franco Baresi, figlio illustre della nostra terra, esempio intramontabile nello sport e nella vita” Nato e cresciuto a Travagliato, ha portato il nome della nostra comunità ai vertici del calcio mondiale, rimanendo sempre un legame indissolubile, un punto di riferimento ed un motivo di grandissimo orgoglio per tutti i suoi concittadini – hanno sottolineato – . Con la sua straordinaria carriera, la sua leadership silenziosa, la correttezza e la dedizione assoluta, ha incarnato i valori più nobili del gioco del calcio. La sua figura ha rappresentato un modello di umiltà, tenacia e spirito di sacrificio per generazioni di giovani, mantenendo sempre vivo il legame con le proprie radici. La comunità di Travagliato custodirà con profonda gratitudine e immenso affetto la memoria del suo leggendario “Capitano. L’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza si stringono con profondo cordoglio e commozione alla famiglia Baresi in questo momento di grande dolore per la perdita del caro Franco”.

Nel Milan e in Nazionale

Il suo talento emerse nella Unione Sportiva Oratorio di Travagliato, dopo essere rimasto orfano di entrambi i genitori all’età di 14 anni, entra nel Milan nonostante il suo cuore fosse nerazzurro. Il fratello più grande, Beppe, tifoso del Milan entra invece nelle giovanili dell’Inter.

Baresi è stato legato ai colori rossoneri per quindici anni come capitano, ha giocato 20 stagioni con il Milan collezionando numerose vittorie. Si contano sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe Italiane. Il suo nome è però legato anche alla Nazionale per la quale venne convocato per la prima volta da Enzo Bearzot, ai Mondiali del 1982, anno della vittoria italiana. Presente anche ai Mondiali di Italia ’90 (terzo posto) e il secondo posto del 1994 dove l’Italia fu sconfitta dal Brasile sul finale.

Il ricordo del presidente Attilio Fontana