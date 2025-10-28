Addio a Francesco Panada: oggi i funerali del 20enne morto in un incidente stradale

Addio a Francesco Panada: oggi (martedì 28 ottobre 2025) i funerali del 20enne morto in un incidente stradale.

Francesco Panada: oggi l’ultimo saluto

Si terranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Zeno e San Rocco a Mazzano i funerali del 20enne Francesco Panada, vittima di un incidente stradale verificatosi a Prevalle mentre si trovava a bordo della sua moto. Il sinistro si è consumato nel pomeriggio di domenica 25 ottobre 2025 tra Prevalle e Paitone, all’incrocio tra la Sp27 e la Sp16. Pare che il giovane stesse viaggiando verso Gavardo quando ha impattato violentemente contro un’auto proveniente dalla direzione opposta di marcia. Un colpo violento che non ha lasciato scampo al 20enne.

Sono attesi in molti per l’ultimo saluto: tra loro gli amici e i membri della banda musicale “Pietro Lonati” del quale Panada faceva parte. A piangerlo i genitori Ilario e Monica, la sorella Elisa e il fratello Simone.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua dipartita. A partire dal comune di Mazzano

“A nome di tutta la Cittadinanza, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono il più profondo dolore e la più sentita vicinanza ai genitori, al fratello, alla sorella, ai familiari e a tutti gli amici di Francesco Panada.

La tragica perdita di questo nostro giovane concittadino ci lascia attoniti e increduli. Di fronte a questo immenso dolore, qualsiasi parola risulta superflua e inadeguata per esprimere la gravità di questa tragedia che colpisce l’intera comunità”.

La Banda musicale Pietro Lonati