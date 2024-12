Addio a Ferdinando Di Noto, storico medico di famiglia e volontario dei Pensionati di Palazzolo sull'Oglio

Si è spento ieri sera (domenica 1 dicembre 2o24) all'età di 71 anni Ferdinando Di Noto, storico medico di famiglia con studio a Pontoglio e volontario dell'associazione Pensionati di Palazzolo sull'Oglio, dove viveva.

Addio a Ferdinando Di Noto

Originario della Sicilia, il dottor Di Noto si era trasferito al nord per lavoro. Per anni aveva operato nel Milanese come medico di famiglia, per poi approdare a Pontoglio dove ha operato fino alla pensione, tra il 2017 e 2018. Competenza, professionalità e umanità sono sembra stati un timbro nel suo lavoro, che non si era fermato nemmeno dopo la fine della sua attività, partecipando a momenti di formazione e sensibilizzazione rivolti alle nuove generazioni.

Un impegno che si concretizzava anche presso l'associazione Pensionati di Palazzolo sull'Oglio, che oggi perde uno dei suoi volontari più assidui.

"E' un dispiacere immenso, abbiamo perso non solo una persona eccezionale ma soprattutto un amico", ha esordito il presidente Aldo Michieloni, tratteggiando la figura di un medico che anche dopo la pensione si era dato da fare mettendo a disposizione tempo, energia e conoscenze. "Era innamorato della città di Palazzolo, dove viveva da anni e dove si era integrato benissimo assieme alla famiglia, molto benvoluto - ha continuato - Ferdinando si metteva a disposizione come pochi fanno, dando una mano per l'assistenza alla fisioterapia degli utenti. Per lui il volontariato era importante, ci teneva".

L'ultimo saluto

Una delle numerose testimonianze di stima e di affetto che hanno raggiunto la famiglia del 71enne, la moglie Nicoletta, i figli Giuseppe e Miriam (che ha seguito i passi del padre) e i numerosi parenti. I funerali verranno celebrati mercoledì alle 14.30 nella parrocchia di San Giuseppe.