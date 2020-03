Addio a Eugenio “Geni” Mazzolini, anima di Seniga

Eugenio Mazzolini, per tutti “Geni”, 79 anni, è improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari. Tutta la comunità lo piange.

Geni, anima del paese

A Seniga tutti conoscevano Geni. Una vita da agricoltore e poi gli ultimi vent’anni trascorsi come operatore nell’isola ecologica, per molti un vero e proprio punto di ritrovo dove trascorrere i pomeriggi tra chiacchere e risate. Un uomo buono, disponibile, sempre intento a darsi da fare con una naturale allegria ed un innato entusiasmo che da sempre lo hanno messo al centro della scena. Geni e l’inseparabile cagnolino Arturo sono stati amici di tutti e tutti lo ricordano con affetto e in questo momento così doloroso si sono stretti alla famiglia con numerosi messaggi e telefonate di cordoglio. Le sorelle Francesca e Maria, gli affezzionatissimi nipoti Giuseppe, Tiziana e Francesco hanno salutato Geni questa mattina per l’ultima volta.

