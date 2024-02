Addio a don Pierino Boselli

Le comunità di Borgo San Giacomo e Verolavecchia unite nel dolore per la scomparsa di don Pierino Boselli, 82 anni.

Don Pierino Boselli

Mancherà a tutti don Pierino. Per 25 anni è stato prelato a Verolavecchia e Monticelli d'Oglio, dove tutti lo ricordano con tanta stima, ma soprattutto con tanto affetto. Dal 1992 al 2017 ha prestato servizio con impegno e determinazione nella comunità, a lui si devono la ristrutturazione del teatro Montini, della parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, del campanile e di molto altro. Attento, generoso, sempre pronto alla battuta e a mettersi in gioco, don Boselli ha saputo entrare nei cuori non solo dei fedeli, ma anche di chi non frequentava la chiesa, che sempre gli ha riconosciuto l'impegno verso il bene della comunità e la capacità di confrontarsi con il prossimo.

I messaggi di cordoglio

Numerosissime le testimonianze di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo sui social. In primis Laura Alghisi, sindaca di Verolavecchia, e Giuseppe Lama, sindaco di Borgo San Giacomo, che hanno voluto esprimere le condoglianze personali e a nome delle Amministrazioni che guidano. Non sono mancati i pensieri dei cittadini delle due comunità che hanno ricordato la sua schiettezza e il suo impegno in diversi ambiti della vita comunitaria, era stato autore di un libro sulle dipendenze, edito nel 1993, anticipando temi ancora di grande attualità.

Le esequie

Oggi, venerdì 2 febbraio 2024, alle 18 si svolgerà la veglia di preghiera per don Boselli, mentre i funerali si svolgeranno domani (sabato 3 febbraio 2024) alle 15 sempre nella parrocchiale del paese.