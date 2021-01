San Paolo piange don Palmiro Crotti.

Addio a don Palmiro Crotti

La comunità di San Paolo piange don Palmiro Crotti, scomparso a 87 anni.

Nato a San Paolo nel 1933, è stato ordinato sacerdote nel 1959. Dopo essere stato vicario cooperatore a Vobarno (1959-1972) e in città (dal 1972 al 1976) è stato direttore Spirituale Seminario (dal 1971 al1978). Sempre in città è stato vicario cooperatore festivo a S.Antonio (dal 1976 al1978), mentre dal 1978 al 2003 parroco di Sante B. Capitanio e V. Gerosa. Il suo percorso di sacerdote poi è continuato a Valvestino (2003-2008), sempre come parroco, mentre dal 2008 (fino al 2016) è stato sacerdote collaboratore dell’Unità Pastorale Toscolano-Maderno.

Don Crotti sarà sepolto a San Paolo, suo paese di origine dove domani, martedì, alle 18 avrà luogo la veglia funebre (nella chiesa parrocchiale) e dove mercoledì alle 10 il vescovo Pierantonio Tremolada celebrerà il funerale.