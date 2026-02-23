Addio a Don Giuseppe Mombelli: domani i funerali

Addio a Don Giuseppe Mombelli: domani, martedì 24 febbraio 2026, i funerali.

Don Giuseppe Mombelli: l’addio a Nave

Don Giuseppe Mombelli, parrocco emerito di Muratello di Nave, si è spento nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026: classe 1946, era stato ordinato sacerdote il 15 giugno 1974. Inizialmente fu vicario cooperatore a Brescia, a San Francesco d’Assisi allo Stadio (1974-1981) e poi a Sant’Anna (1981-1989). Successivamente assunse la guida delle parrocchie di Calvagese e Mocasina (1989-1997) e successivamente di Azzano Mella (1997-2007). Infine, dal 2007 al 2022 è stato il parroco di Muratello di Nave dove è rimasto anche dopo la nomina a emerito.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua dipartita: parole di affetto nei confronti di un parrocco che ha saputo essere punto di riferimento per le comunità che lo hanno avuto come guida.

La camera ardente è stata allestita nella canonica di Muratello. Questa sera (lunedì 23 febbraio 2026) alle 18.30 la salma verrà traslata nella chiesa parrocchiale e alle 19.30 si terrà la veglia funebre presieduta dal vicario generale, monsignor Angelo Gelmini. Martedì 24 febbraio 2026 alle 14 si terranno le esequie presiedute dal vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada.

A seguire la tumulazione al cimitero di San Vigilio di Concesio.