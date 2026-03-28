Addio a Cesare, ultimo di una dinastia di mugnai.
Una dinastia di mugnai
Se ne è andato Cesare Dordoni, 88 anni, ultimo di una lunga dinastia di mugnai. Lunedì 23 marzo 2026 l’intera comunità si è raccolta per omaggiarlo dell’ultimo saluto. Nato e vissuto sempre a Villachiara è ricordato da tutti come una persona umile e semplice, grande lavoratore, sempre sorridente, non mancava mai di fare due battute o due parole con chi incontrava.
Il ricordo: addio a Cesare
Tutti a Villachiara lo conoscevano e tutti lo ricordano con grande affetto.
«Fin da ragazzo aveva intrapreso il lavoro di mugnaio, per dare una mano al nonno materno Settimo Bertelè e poi allo zio Domenico, rimasto senza eredi maschi. La vita lavorativa di Cesare si è svolta interamente tra il rumore delle macine, delle cinghie, delle tramogge, dei crivelli in movimento e lo scrosciare dell’acqua del Gambalone che muoveva le ruote ei macchinari del mulino», questo il ricordo dello storico Paolo Zanoni sempre molto attento e puntuale.