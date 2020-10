Addio a Carlo Migliorati: oggi i funerali del numero uno della Fly Flot.

Addio al leader della Fly Flot

Giornata di lutto a Calvisano, quando questo pomeriggio il paese saluterà un imprenditore illuminato quale Carlo Migliorati, numero uno della Fly Flot, gruppo industriale calzaturiero che ha segnato la storia del Made in Italy e famoso in tutto il mondo.

Alle 15,30 i funerali

Carlo, che lascia la figlia Alice e il fratello Franco, si è spento a 63 anni dopo una lunga malattia che lo aveva colpito diversi anni fa e contro cui combatteva ogni giorno, con al suo fianco i moltissimi imprenditori e comuni cittadini che avevano grande stima nei confronti dell’uomo. La salma, per un ultimo saluto, è stata esposta nella sede dell’azienda, in via Isorella. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15,30 di mercoledì 14 ottobre, si svolgeranno i funerali con l’ultimo saluto all’industriale e personaggio stimato in tutta la Bassa Bresciana che sarà poi tumulato nel cimitero di Calvisano.