Addio a Berto Aiardi: punto di riferimento in paese

Grande perdita per il volontariato bresciano, che in questi giorni piange la scomparsa di Roberto Aiardi.

Conosciuto da tutti come “Berto”, l’ospitalettese è mancato a 75 anni dopo una vita spesa per la comunità.

Un vero punto di riferimento per il paese di Ospitaletto, e non solo.

Simpatizzante degli Alpini, ha lavorato per oltre tre decadi dietro le quinte delle principali sagre.

Sua la celebre ricetta dell’amata tagliata dispensata all’annuale Festa degli Alpini.

Tutti lo ricordano come “una bella persona, “un prezioso esempio di generosità e umiltà”.

I compagni dei vari gruppi di cui faceva parte ne rammentano il garbo e la disponibilità.