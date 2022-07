Addetto alla nettezza urbana batte la testa sull'asfalto, arriva l'elisoccorso

Incidente sul lavoro questa mattina (martedì 5 luglio) a Pisogne.

Incaricato della raccolta differenziata

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 7.30 in via Caduti del Lavoro. Ad essere coinvolto un uomo di 58 anni addetto alla nettezza urbana incaricato della raccolta differenziata. Stando alle prime ricostruzioni il lavoratore sarebbe caduto battendo la testa sull'asfalto.

La chiamata ai soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi in codice rosso: ad intervenire sul posto due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito serie tanto che si è reso necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Monza. All'origine della caduta, con molta probabilità anche se al momento non si hanno certezze, il terreno umido a seguito della pioggia scesa nella notte.