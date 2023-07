Accusa un malore sul terrazzo dove sta lavorando, 63enne ricoverato al Civile

Incidente sul lavoro a Verolanuova: accusa un malore sul terrazzo dove sta lavorando, 63enne ricoverato agli Spedali Civili di Brescia.

Accusa un malore sul terrazzo

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi (lunedì 10 luglio 2023) poco prima delle 12 in via Circonvallazione 24.

Dove si è verificato

L'arrivo dei soccorsi: ambulanze e Vigili del Fuoco

Ad essersi sentito male il titolare di un'azienda di Goito, nel mantovano, mentre si trovava su un terrazzo a lavorare. L'uomo, 63 anni, è stato soccorso: ad intervenire sul posto due ambulanze e l'automedica. Presenti anche i Vigili del Fuoco da Brescia. L'uomo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove si trova ricoverato.