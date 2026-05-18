Accusa un malore sul lavoro, camionista trasportato agli Spedali Civili di Brescia.

Castrezzato: accusa un malore sul lavoro

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (lunedì 18 maggio 2026) poco dopo le 9 in codice rosso in via Valenca a Castrezzato. Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo originario dello Sri Lanka classe 1973 residente nel Milanese, camionista dipendente di una ditta esterna che stava effettuando delle operazioni di scarico, abbia accusato un malore. L’uomo in quel momento si trovava sul cassone del semirimorchio dove erano caricate delle bobine: al momento non si sa se sia caduto e successivamente soccorso o se la caduta sia stata conseguenza del malore.

In ospedale

L’uomo si stava recando in un’azienda di via Valenca per lavoro appunto. Attivati i soccorsi, a giungere sul posto un’ambulanza e due automediche: il 45enne è stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Presenti i carabinieri della Compagnia di Chiari, presenti anche i tecnici di Ats.