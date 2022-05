Accusa un malore, nulla da fare per un 81enne di Corticelle di Dello.

Malore fatale per un 81enne

Accusa un malore, nulla da fare per un 81enne. L'uomo era residente a Corticelle di Dello e ha accusato un malore nel primo pomeriggio: subito sono stati allertati i soccorsi in codice rosso. Sul posto è arrivata l'autoinfermierizzata da Flero, i volontari di Bassa Bresciana soccorso e un'automedica. I soccorritori si sono trovati davanti una situazione già disperata, con l'uomo che era già in arresto cardiaco. Vani purtroppo si sono rivelati i soccorsi, con l'81enne che purtroppo non ce l'ha fatta.