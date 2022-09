Accusa un malore improvviso per strada, per l'anziano non c'è stato nulla da fare

É successo questa mattina (sabato 17 settembre 2022) alle 7.30 in via Guglielmo Marconi a Castrezzato.

Codice rosso: anziano accusa un malore improvviso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso: un anziano di 84 anni stava camminando per strada diretto al punto prelievi per effettuare le analisi del sangue quando ha accusato un improvviso malore.

La chiamata ai soccorsi

Sono così stati tempestivamente allertati i soccorsi: a giungere sul posto un'ambulanza e l'automedica. Presenti anche i Carabinieri di Chiari. I sanitari hanno messo in atto ogni manovra di rianimazione possibile per evitare il peggio e salvare l'uomo ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.