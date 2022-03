Accusa un malore improvviso, gli amici provano a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare

Cordoglio

La comunità si è stretta alla famiglia.

Una terribile tragedia, una vita spezzata troppo presto.

L'affetto di una comunità

La comunità si stringe in lutto per l'improvvisa scomparsa di Simone Marchina, 52 anni di Gussago. A portarlo via un malore improvviso, gli amici al momento presenti sul posto hanno provato in tutti i modi a rianimarlo in attesa che arrivassero i soccorsi ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Era un grande sportivo. A piangerlo la moglie Roberta, i figli Sergio, Mattia e Giulia, la mamma Agnese i fratelli Nicola e Stefania e i suoceri Fulvia e Sergio. I funerali si sono svolti questa mattina (martedì 8 marzo) nella chiesa parrocchiale di Santa maria Assunta di Gussago.