Accusa un malore durante la gara podistica, muore a 24 anni

Giovane perdita

La tragedia nel giorno del suo compleanno, il podista è stato nell'immediato soccorso da tre ragazzi che gli hanno praticato il massaggio cardiaco.

Una tragica vicenda è accorsa ieri (sabato 4 dicembre) a Monticelli Brusati.

Non c'è stato nulla da fare

Nel corso del trail in notturna "L'Uno di Monticelli" (un percorso di 27,5 chilometri con un dislivello positivo di 1.185) giunto all'ottava edizione un partecipante F.P., residente a Gardone Valtrompia regolarmente in possesso di tutte le certificazioni necessarie per la pratica sportiva, durante il percorso è andato in arresto cardiaco. Il ragazzo, 24 anni compiuti ieri, era tra i primi 25; ad accorrere nell'immediato tre ragazzi che gli hanno praticato il massaggio cardiaco. L'allarme, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), è scattato alle 20.17 (poco più di un paio d'ore dall'inizio del percorso) in codice rosso. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica. Il podista è stato trasportato all'ospedale di Ome, dove è giunto alle 22. Poco dopo è spirato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Passirano.