Si tratta di una svolta che elimina qualsiasi dubbio e consente una migliore fruizione dell’area cluniacense.

Accordo “storico” per la gestione unitaria del monastero

“Il visitatore potrà così godere dell’intero complesso, che presenta caratteristiche legate alle diverse epoche di costruzione – ha spiegato il presidente della fondazione culturale San Pietro in Lamosa, Giancarlo Onger – Il complesso è un unicum riconosciuto dalla Sovrintendenza dei Beni culturali in quanto nella chiesa sono presenti le caratteristiche delle diverse fasi evolutive della storia dell’architettura. L’obiettivo è quindi una sempre più marcata gestione congiunta da parte delle istituzioni e delle associazioni interessate del monastero per le parti non di proprietà privata. Il visitatore potrà quindi cogliere il complesso tramite un approccio olistico, che prevede l’integrazione della parte laica e di quella religiosa, pur nella distinzione delle loro finalità”.

Si tratta del primo accordo in circa quarant’anni per la gestione integrata del monastero. Il complesso, infatti, è di proprietà del Comune per quanto concerne la disciplina, il chiostro, la sala Bettini e la piccionaia, mentre è della parrocchia per quanto riguarda la chiesa e la cappella cimiteriale.

