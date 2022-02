polaveno

Fortunatamente la ragazza è stata operata e sembra non essere in pericolo di vita

Come riportato da Ansa, due fratelli di 16 e 17 anni sono stati fermati dai Carabinieri perché ritenuti gli accoltellatori della sorella maggiore.

Accoltellano la sorella: fermati due minorenni

Il fatto è accaduto a Polaveno, nella notte. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri, per ora la dinamica di quanto accaduto nell'abitazione in cui risiede la famiglia è ancora da ricostruire. Fortunatamente la vittima, di 22 anni, è stata operata e non sarebbe in pericolo di vita.