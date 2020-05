Abuso d’alcol e aggressioni, notte movimentata per i soccorritori SIRENE DI NOTTE

Abuso d’alcol e aggressioni, notte movimentata per i soccorritori.

Una notte movimentata per i soccorritori quella appena trascorsa, che dopo essere corsi sul tragico schianto a Esine, dove hanno perso la vita due giovani di 20 anni, hanno continuato per tutta la Bassa e la Franciacorta, ripondendo alle chiamate di soccorso, subito dopo scoccata la mezza. A Sarezzo, infatti, in un’aggressione è stato coinvolto un ragazzo di 21 anni, finito al nosocomio in codice verde. Alle 3, a Palazzolo, un’altra aggressione, dove ad andare in ospedale è stato un ragazzo di 27 anni.

Sono state registrate intossicazioni dovute da abuso di alcol a Castenedolo, dove un 74enne è stato trasportato in ospedale in codice verde, e a Leno, dove un 25enne si è sentito male.