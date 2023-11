Abbigliamento e accessori contraffatti, la scoperta della Locale di Rezzato.

Abbigliamento e accessori contraffatti

Repressione del commercio abusivo, questa la finalità dell'operazione messa in campo da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato i quali hanno sequestrato numerosi tra accessori e capi d'abbigliamento ad un soggetto che li metteva in vendita pur non avendo alcun documento e alcuna autorizzazione.

L'attività di controllo non termina qui: nelle prossime settimane proseguirà come da volere del Comando non solo per tutelare il consumatore finale ma anche per limitare al minimo mezzi o tecniche non conformi ai principi della correttezza professionale nei confronti del tessuto commerciale cittadino. Il commercio abusivo difatti crea una concorrenza sleale agli operatori economici che legalmente registrano la loro attività, toglie gettito fiscale allo Stato ed alimenta, in ultima analisi ed in molti casi, anche la criminalità.

I beni sequestrati verranno devoluti in beneficenza

I beni, attualmente sottoposti a sequestro, verranno successivamente confiscati e devoluti, come previsto dal Regolamento recentemente approvato dal Consiglio Comunale della Città di Rezzato, ad enti ed associazioni caritatevoli insistenti nel territorio rezzatese.