L’attività è stata svolta non solo in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune e con l’Associazione FareAmbiente Guardie EcoZoofile Brescia, ma anche con i cittadini che grazie alle loro segnalazioni

Abbandono rifiuti urbani: sanzionati nove soggetti.

La sanzione

La scoperta da parte degli agenti della Polizia Locale di Rezzato i quali hanno comminato ai responsabili sanzioni per un importo complessivo pari a 4.500 euro: sono in tutto nove i soggetti che hanno conferito in maniera scorretta i rifiuti urbani.

Abbandono rifiuti

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti indizi che hanno permesso di risalire agli autori, che sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal Regolamento di Igiene Urbana della Città di Rezzato. Questi interventi si inseriscono nell’ambito delle iniziative promosse per rafforzare il decoro urbano e la responsabilità civica.

Parola d’ordine: sinergia

L’attività è stata svolta non solo in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune e con l’Associazione FareAmbiente Guardie EcoZoofile Brescia, ma anche con i cittadini che grazie alle loro segnalazioni hanno permesso al Comando Polizia Locale – Rezzato di addossare le responsabilità delle condotte. Le attività hanno dimostrato concretamente come il coordinamento tra istituzioni e cittadini consenta di ottenere risultati efficaci e visibili.