Abbandono rifiuti a Rezzato: otto i soggetti sanzionati nei primi due mesi dell'anno.

Otto soggetti sanzionati nei primi due mesi dell'anno

Tra gennaio e febbraio 2025 sono stati identificati otto soggetti che hanno abbandonato i rifiuti sul territorio comunale di Rezzato. L’attività avanzata dagli Agenti, unita alla collaborazione dei cittadini e dell’Ufficio Ambiente/Ecologia della Città di Rezzato, ha permesso di dare un nome agli autori che, incuranti delle norme impresse nel Regolamento di Igiene Urbana, per disfarsi dei rifiuti, li hanno conferiti in maniera anomala, causando oltretutto degrado.

Abbandono rifiuti a Rezzato

Ma non è tutto: in questi giorni, infatti, gli agenti del comando di Polizia Locale di Rezzato stanno effettuando ulteriori accertamenti all'esito dei quali non si esclude che possano essere identificati anche altri soggetti.