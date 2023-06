Abbandono rifiuti a Rezzato: non si ferma l'azione di contrasto da parte della Polizia Locale.

Abbandono rifiuti, intensificati i controlli

Ed è stata proprio l'attività da parte del Comando di Polizia Locale a rilevare un'importante quantità di rifiuti abbandonati in varie zone della città di Rezzato. Sono stati così intensificati i controlli che hanno permesso l'identificazione di numerosi soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti di vario genere, nelle strade e nei campi. Ad essere denunciati, in particolare, sei soggetti in stato di libertà, titolari di imprese, alla Procura della Repubblica di Brescia dall'inizio dell'anno. Questi individui sono stati accusati di aver scaricato e abbandonato grosse quantità di rifiuti su suolo pubblico.

Cosa è emerso dalle indagini

Durante le indagini, è stato scoperto che alcune aree dove erano stati abbandonati i rifiuti, con una superficie complessiva di 200 metri quadrati, era presente anche dell’amianto. Queste aree sono state sottoposte a sequestro penale.Oltre a questi casi gravi, da inizio anno, quasi venticinque persone sono state ritenute responsabili per aver abbandonato rifiuti di vario genere, seppur non ingombranti, sul territorio rezzatese.

Gli sforzi della Polizia Locale, con indagini condotte per molti mesi, hanno portato all'identificazione di tutti i responsabili. Questi individui sono stati obbligati a ripristinare le aree inquinante.

Queste operazioni sono state possibili anche grazie al supporto del personale dell'Ufficio Sviluppo del Territorio del Comune di Rezzato e degli operatori dell'Arpa di Brescia.