Abbandono rifiuti a Provaglio d’Iseo: i Carabinieri Forestali individuano i responsabili.
Prosegue la lotta all’abbandono rifiuti
Un impegno perseguito con determinazione quello del comune nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti:
“Una battaglia fondamentale per tutelare il decoro del nostro territorio – hanno fatto sapere dal Comune – la qualità dell’ambiente e le tasche di ogni singolo cittadino, su cui altrimenti ricadrebbero i costi di smaltimento. Facendo seguito alle recenti comunicazioni riguardanti gli episodi di rifiuti abbandonati che hanno interessato diverse aree del nostro territorio, l’Amministrazione ha provveduto a gestire e risolvere in più step i disagi creati”.
Indagini concluse
L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Simonini ha fatto sapere che nei giorni scorsi si sono concluse ufficialmente le indagini condotte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Iseo:
” Il tempo richiesto per giungere a questo risultato non è stato assolutamente sintomo di inerzia o di scarse azioni intraprese, ma la diretta conseguenza della complessità degli accertamenti – ha dichiarato il primo cittadino – . L’operazione ha infatti preteso un lavoro d’indagine approfondito e articolato, che ha visto il coinvolgimento di più operatori impegnati in rilievi sul campo e nell’incrocio di una mole consistente di dati, passaggi indispensabili per risalire con assoluta certezza all’identità dei colpevoli e costruire un quadro probatorio inattaccabile. Grazie a questo grande impegno, i trasgressori sono stati individuati e sono stati obbligati a provvedere personalmente, e a loro spese, alla completa rimozione e al corretto smaltimento di tutto il materiale depositato nei vigneti. Oltre ad aver dovuto bonificare l’area a proprie spese, i responsabili si troveranno ora a dover rispondere delle loro azioni in sede penale”.
“Un doveroso e profondo ringraziamento va al Nucleo Carabinieri Forestale di Iseo per la professionalità, la dedizione e l’impeccabile lavoro d’indagine svolto, essenziale per dare un segnale forte contro chi danneggia il patrimonio del nostro paese – ha continuato – . L’Amministrazione Comunale ribadisce che la tutela del territorio è una responsabilità civica che riguarda tutti e rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente segnalando qualsiasi illecito all’indirizzo e-mail segnalazioni@comune.provagliodiseo.bs.it o contattando la Polizia Locale al numero unico 030.8840088”.
In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.