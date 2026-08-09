Abbandono rifiuti a Provaglio d’Iseo: i Carabinieri Forestali individuano i responsabili.

Un impegno perseguito con determinazione quello del comune nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti:

“Una battaglia fondamentale per tutelare il decoro del nostro territorio – hanno fatto sapere dal Comune – la qualità dell’ambiente e le tasche di ogni singolo cittadino, su cui altrimenti ricadrebbero i costi di smaltimento. Facendo seguito alle recenti comunicazioni riguardanti gli episodi di rifiuti abbandonati che hanno interessato diverse aree del nostro territorio, l’Amministrazione ha provveduto a gestire e risolvere in più step i disagi creati”.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Simonini ha fatto sapere che nei giorni scorsi si sono concluse ufficialmente le indagini condotte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Iseo:

” Il tempo richiesto per giungere a questo risultato non è stato assolutamente sintomo di inerzia o di scarse azioni intraprese, ma la diretta conseguenza della complessità degli accertamenti – ha dichiarato il primo cittadino – . L’operazione ha infatti preteso un lavoro d’indagine approfondito e articolato, che ha visto il coinvolgimento di più operatori impegnati in rilievi sul campo e nell’incrocio di una mole consistente di dati, passaggi indispensabili per risalire con assoluta certezza all’identità dei colpevoli e costruire un quadro probatorio inattaccabile. Grazie a questo grande impegno, i trasgressori sono stati individuati e sono stati obbligati a provvedere personalmente, e a loro spese, alla completa rimozione e al corretto smaltimento di tutto il materiale depositato nei vigneti. Oltre ad aver dovuto bonificare l’area a proprie spese, i responsabili si troveranno ora a dover rispondere delle loro azioni in sede penale”.

“Un doveroso e profondo ringraziamento va al Nucleo Carabinieri Forestale di Iseo per la professionalità, la dedizione e l’impeccabile lavoro d’indagine svolto, essenziale per dare un segnale forte contro chi danneggia il patrimonio del nostro paese – ha continuato – . L’Amministrazione Comunale ribadisce che la tutela del territorio è una responsabilità civica che riguarda tutti e rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente segnalando qualsiasi illecito all’indirizzo e-mail segnalazioni@comune.provagliodiseo.bs.it o contattando la Polizia Locale al numero unico 030.8840088”.