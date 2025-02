Abbandono rifiuti: 19 le persone sanzionate dal Comando della Polizia Locale di Rezzato.

Continuano le operazioni di contrasto dell'abbandono rifiuti in territorio di Rezzato: dall'inizio dell'anno sono in tutto 19 le persone sanzionate dal Comando della Polizia Locale di Rezzato. Le sanzioni sono state comminate per aver abbandonato rifiuti o per non averli conferiti correttamente.

Modus operandi

Al fine di contrastare questo tipo di violazioni vengono usati metodi tradizionali ma anche utilizzate fototrappole.