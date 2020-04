Il caso a Roccafranca.

Abbandono di rifiuti ai tempi del Covid: fototrappole vicino ai cestini

L’intervento era in programma già da diverso tempo, “ma ora con l’emergenza sanitaria questo intervento si è reso ancora più necessario”. A parlare è il sindaco di Roccafranca, Marco Franzelli. Insieme all’assessore Marcella Costa, che in questi mesi si è occupata direttamente del sistema di videosorveglianza, è intervenuto su un fatto particolarmente fastidioso: l’abbandono dei rifiuti domestici nei cestini situati sul territorio. “Per questo motivo, come già annunciato, siamo intervenuti con l’installazione di fototrappole – ha spiegato Costa – Questi cestini servono per le piccole cose. Gli eventuali trasgressori saranno individuati e sanzionati, ma speriamo che non si debba arrivare a tanto. Confidiamo sul senso civico per salvaguardare la salute di tutti”.

