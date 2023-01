Abbandona illecitamente trenta sacchi dell'immondizia in campagna, beccato dalla Locale

Abbandona illecitamente trenta sacchi dell'immondizia nelle campagne cittadine, individuato e beccato dalla Polizia Locale di Chiari.

Pugno duro dell’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi contro chi inquina l’ambiente: lo ha dimostrato il caso occorso pochi giorni fa in via Villasche. Qui un cittadino di Palazzolo sull’Oglio (M. M.) nella giornata di sabato 10 dicembre 2022 non si è fatto scrupoli a gettare nel verde ben trenta sacchi di rifiuti. Già mercoledì 14 dicembre 2022, però, grazie al materiale trovato nella sua immondizia e alle immagini di videosorveglianza, la Polizia Locale di Chiari lo ha rintracciato: per lui è scattata la sanzione amministrativa e in più gli sono state addebitate le spese di Chiari Servizi per la rimozione di quella mole vergognosa di sporcizia.

