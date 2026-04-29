Abbandona i rifiuti in una scarpata: 65enne obbligato a bonificare la zona, dovrà pagare una multa da 4.500 euro.

Iseo: abbandona i rifiuti in una scarpata

La scoperta da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Iseo i quali, in località Dossello, hanno scoperto un 65enne residente nella bergamasca, abbandonare, dopo essersi accostato con il proprio fuoristrada in prossimità di una scarpata, un sacco nero contenente rifiuti.

Una volta accertato il responsabile, i carabinieri hanno dato all’uomo specifiche indicazioni per la rimozione dei rifiuti e la pulizia del sito in questione. Nei giorni scorsi un nuovo sopralluogo nel corso del quale i carabinieri hanno potuto constatare l’avvenuta bonifica dell’area oltre al corretto smaltimento dei rifiuti. All’uomo è stata comminata una multa da 4.500 euro e, come previsto dalle normative note come Decreto “Terra dei Fuochi”, avendo commesso l’illecito trovandosi alla guida di un veicolo, i Carabinieri Forestali hanno inoltrato all’Autorità competente la richiesta per la sospensione della patente di guida da 4 a 6 mesi.

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