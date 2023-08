Abbandona i rifiuti a pochi passi dall'isola ecologica: scatta una doppia sanzione.

Abbandona i rifiuti a pochi passi dall'isola ecologica

É successo a Nave, i rifiuti sono stati abbandonati attorno alla mini isola di via Moia proporio di fronte al nuovo campetto da basket. Ad essere abbandonati sedie, tavoli, comodini, mensole, un orologio a pendolo e persino alcune coppe di un torneo calcistico della zona.

Le immagini sono rimbalazate sui social

L'uomo pare stesse svuotando un appartamento e così per un paio di giorni ha fatto avanti e indietro posizionando quanto intendeva buttare. Come è facile immaginare lo scenario che ne è risultato non è stato dei migliori tanto che le immagini sono prontamente rimbalzate sui social. Da lì sono partite le indagini da parte della Polizia Locale. Indagini che hanno permesso di risalire al responsabile. Per lui è scattata una doppia sanzione.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato anche se sicuramente tra i più eclatanti. Da inizio anno sono infatti davvero numerosi i casi di abbandono rifiuti.

In evidenza un'immagine d'archivio.