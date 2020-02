Un corso in partenza il prossimo 3 marzo per aspiranti volontari del soccorso

AAA Cercasi apprendisti soccorritori a Flero

Il Cosp di Flero sta reclutando nuovi aspiranti soccorritori per ampliare la propria squadra di volontari per un corso gratuito di 46 ore e studiato ad hoc per entrare nel mondo del primo soccorso.

L’appuntamento è nella nuova sede, una struttura all’avanguardia nelle attrezzature, nelle divise e nei mezzi, sita in via don Milani al civico 98, ogni martedì e giovedì alle 20.30 a partire dal 3 marzo.

Ogni serata sarà dedicata all’apprendimento di manovre di soccorso su eventi medici e traumatici, l’utilizzo dei presidi sanitari presenti sul mezzo di soccorso, e l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae).

Dopo le prime 46 ore di corso i partecipanti potranno già uscire in affiancamento ai volontari abilitati durante i trasporti e le assistenze sanitarie. Raggiungendo le 78 ore, invece, si conseguirà la qualifica di soccorritore esecutore e prendere parte a interventi di emergenza-urgenza.

Maggiori informazioni allo 030.2761777 o alla mail formazione@cospflero.it.

Sarà possibile iscriversi anche in occasione della prima serata introduttiva.

TORNA ALLA HOME PAGE