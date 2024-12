AAA Cercansi chierichetti a Visano: l'appello della Parrocchia fa il giro del web

"AAA Cercansi chierichetti!" è l’appello reso noto in questi giorni dall’oratorio di Visano, un invito rivolto ai giovani della comunità per prendere parte a una delle esperienze più significative e arricchenti nella vita ecclesiale. Fare il chierichetto, infatti, non è solo un compito liturgico, ma un’occasione per vivere attivamente la propria fede e farne esperienza in modo concreto.

Il ruolo del chierichetto consiste nell’assistere il sacerdote e gli altri celebranti durante la celebrazione liturgica, principalmente durante la messa, ma anche in altre cerimonie religiose.

Un'esperienza utile e formativa per molti giovanissimi

Le mansioni principali di un chierichetto sono numerose e variegate. Una delle prime attività è quella di accompagnare il sacerdote all’altare lungo il percorso verso l’altare, svolgendo un ruolo simbolico di guida e di accoglienza, che segna l’inizio della celebrazione. Un’altra importante funzione è quella di preparare l’altare prima della messa, ponendo i necessari oggetti liturgici come il Messale, il Calice, i purificatori e altri strumenti indispensabili per la celebrazione. Durante la celebrazione eucaristica, uno dei momenti più significativi della messa, il chierichetto è chiamato a portare i doni all’altare: il pane e il vino, che saranno poi consacrati dal sacerdote. Inoltre, il chierichetto assiste durante la liturgia, passando al sacerdote gli oggetti liturgici necessari come il calice, la patena, l'acqua per il lavaggio delle mani e altri strumenti utilizzati durante il rito. Un’altra delle sue mansioni è quella di accendere e spegnere le candele sull’altare. Il chierichetto si occupa anche di gestire la croce e i candelabri durante la processione iniziale e finale, segnando così l'inizio e la fine della celebrazione. Infine, uno dei compiti più delicati è quello di aiutare nella distribuzione dell’eucaristia, portando la particola consacrata al sacerdote o agli altri ministranti, un atto che richiede grande rispetto e attenzione, poiché il sacramento è il momento centrale della celebrazione.

Oltre a queste mansioni pratiche, fare il chierichetto è un’opportunità unica per vivere un’esperienza di servizio, responsabilità e spiritualità.

L'invito della Parrocchia

I chierichetti imparano a essere attenti, rispettosi e a comprendere il significato profondo della liturgia, che non è solo una serie di gesti e parole, ma una preghiera collettiva che unisce tutta la comunità. L’invito dell’oratorio di Visano, dunque, è anche un appello a prendere parte a questa esperienza di crescita spirituale, rendendo i giovani protagonisti di un cammino di fede che è al contempo un servizio e una testimonianza per tutta la comunità cristiana. Per maggiori informazioni è possibile contattare Gregorio al 351 5012564.