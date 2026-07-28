L'urto ha distrutto l'auto, che è rimbalzata anche all'indietro, ma non ha coinvolto altri mezzi

A4: coppia di anziani si scontra con l’auto contro il guard rail della piazzola di sosta.

Scontro in A4

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 14.40 sulla A4 Venezia Torino nel tratto tra Rovato e Palazzolo sull’Oglio: dalle ricostruzioni pare che una coppia di anziani di Nova Milanese stesse rientrando dalle vacanze in Trentino quando, per motivi ancora da verificare nel dettaglio, si sono scontrati contro il guard rail della piazzola di sosta dell’A4: l’urto ha distrutto l’auto, che è rimbalzata anche all’indietro, ma non ha coinvolto altri mezzi.

Al volante un 87enne, sul sedile del passeggero la moglie di 83 anni. Hanno subito diversi traumi, ma a preoccupare è stata anche la presenza di numerosi vetri: nello schianto sono andate distrutte alcune bottiglie di vino e altri prodotti acquistati durante le ferie.

Attivata la macchina dei soccorsi

Soccorsi codice giallo, sul posto vigili del fuoco di Palazzolo e la polizia stradale per i rilievi. I primi a prestare soccorsi sono stati alcuni automobilisti, che si sono fermati e hanno atteso l’arrivo dei soccorsi