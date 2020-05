È accaduto poco prima delle 7 di questa mattina

A4 Camion invade la corsia opposta

Poteva avere esisti ben peggiori l’incidente accaduto questa mattina poco prima delle 7 sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest.

Dalle prime ricostruzioni pare che, per cause in corso di accertamento, un camion abbia invaso la corsia di marcia opposta.

L’allarme al numero unico emergenza è partito alle 6.59. Sul posto la centrale operativa ha inviato il mezzo di soccorso avanzato di secondo livello partito dagli Spedali Civili di Brescia e due ambulanze, soccorso tecnico e le Forze dell’ordine

Nonostante l’incredibile scenario di cui il mezzo pesante è stato protagonista, il conducente, un uomo di 43 anni, ne è uscito illeso. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi.

Non sono mancate ripercussioni sul traffico che stanno ancora interessando, con code e riduzione a due corsie, il tratto autostradale della A4 in direzione Milano. Gli operatori stanno provvedendo alla rimozione dell’autoarticolato e al ripristino della carreggiata.