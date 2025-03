A4, camion a fuoco: chiuso lo svincolo della Sp19, lunghe code.

Camion a fuoco in A4

Oggi (mercoledì 19 marzo 2025) un camion è andato a fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A4. I fatti si sono verificati all'altezza dello svincolo di Ospitaletto in direzione Brescia, in particolare sotto ad un ponte della Sp19. Come comunicato da parte della Provincia, lo svincolo della Sp19 è stato chiuso in direzione Ospitaletto, l'autostrada risulta essere chiusa in direzione Milano, si sono nel frattempo formate lunghe code.

Polizia Stradale e Vigili del Fuoco sul posto

Ad intervenire sul posto, oltre alla Polizia Stradale anche i Vigili del Fuoco. La buona notizia è che pare non essere stata coinvolta alcuna persona nel rogo.