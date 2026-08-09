A35: viaggia a fari spenti e con la patente scaduta, a bordo trasportava droga.

Sulla A35: viaggia a fari spenti e con patente scaduta

La scoperta nei giorni scorsi da parte degli agenti della Sezione Polizia Stradale di Brescia, distaccamento di Chiari.

Sono scattate le manette ai polsi un 43enne pregiudicato ucraino con numerosi precedenti. Gli agenti hanno effettuato un controllo avendo notato sulla A35 un’auto procedere a fari spenti con un’andatura incerta: a bordo l’uomo che, alla loro vista, si è subito mostrato nervoso, ha quindi esibito una patente di guida scaduta nel 2020.

Con lui la droga

Il 43enne, agitato, ha tentato di nascondere alcuni oggetti nella tasca dei pantaloni. É stata quindi effettuata una perquisizione personale, poi estesa al veicoli che ha permesso di rinvenire: 8 involucri di nylon termosaldata di colore bianco, contenenti cocaina; 785 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento delle attività di spaccio.