A35: auto finisce a ruote all’aria, a bordo anche un bimbo di cinque anni.

Auto finisce a ruote all’aria in A35

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (lunedì 13 luglio 2026) in codice rosso poco prima delle 11 al chilometro 20. Dalle prime ricostruzioni a bordo del veicolo stavano viaggiando tre turisti tedeschi, tra questi anche un bimbo di cinque anni. Pare che, dopo aver speronato un camion che stava procedendo davanti, l’auto si sia ribaltata.

Attivata la macchina dei soccorsi

La buona notizia è che, al netto della grande paura, tutte e tre le persone coinvolte non verserebbero in gravi condizioni. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Romano e due ambulanze.

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