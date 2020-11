A Verolavecchia si pranza con lo spiedo dell’oratorio

Grande successo per l’iniziativa dei volontari dell’oratorio San Giovanni Bosco: tutto esaurito per lo spiedo di beneficienza.

Lo spiedo dell’oratorio

I laboriosi volontari dell’oratorio hanno organizzato uno spiedo di solidarietà per raccogliere fondi per il sostentamento dell’oratorio stesso. Una iniziativa golosa che ha trovato un forte riscontro nella comunità: sono state preparate 213 porzioni, tutte distribuite in appositi contenitori sigillati e con un perfetto sistema di fruizione che evitato il formarsi di assembramenti. Soddisfatti i volontari ed ancora di più chi è riuscito ad accaparrarsi una porzione godendosi un gustoso spiedo domenicale, proprio come vuole la tradizione.